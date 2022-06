Nemmeno Christian Vieri è a conoscenza delle strategie di mercato dell'Inter, ma è sicuro di una cosa: Simone Inzaghi avrà a disposizione una squadra altamente competitiva, comunque vada da qui al 2 settembre. "Bisogna aspettare e vedere: Lukaku vuole tornare, Lautaro non sappiamo se resta o se va via. Ieri l'agente di Dybala era in sede, vediamo. Dobbiamo solo aspettare - le parole a TMW a margine della presentazione della prima tappa della "Bobo Summer Cup" a Viareggio -. Bastoni è giovane e forte. L'Inter è una super squadra, ma non verrà smantellata. Se parte un giocatore, ne arriva un altro importante. L'Inter è uno squadrone, non ha problemi".