Il derby d'Italia tra Inter e Juventus negli occhi e nei ricordi di Patrick Vieira. Il centrocampista francese, che ha indossato in carriera le maglie delle due squadre, parla della supersfida ai microfoni di DAZN: "È stato importante vedere l'Inter tornare a giocare la finale di Champions e la Juve nei primi posti. Ci sono giocatori che stanno crescendo e che diventeranno tra i più importanti in Europa. Quando ero all'Inter questa partita era sempre molto importante e molto difficile da giocare. Secondo me è più importante per l'Inter che per la Juventus, perché c'era sempre questa frustrazione dei nerazzurri e dei loro tifosi che ritenevano che la Juve vincesse senza meritare. È sempre stata una parttia difficile da giocare anche per la pressione, ricordo le tensioni prima delle partite. Tra noi giocatori ci si diceva che era una sfida da non perdere perché molto importante per i tifosi".

Un pensiero sull'Inter di oggi.

"Io credo che l'Inter sia la squadra più forte in generale, ma soprattutto a centrocampo dove ha esperienza e qualità individuale. A me piace tantissimo Nicolò Barella, perché lavora per la squadra e mi piace la sua energia e qualità".

Inter-Juve sarà anche la sfida tra i fratelli Thuram.

"Sono due giocatori che giocano in maniera diversa, veramente. Giocano per società importanti e giocano con la pressione di fare bene, credo che possano essere il futuro della Francia. A Marcus piace andare in profondità, deve superare altri 2-3 livelli per diventare più forte, il campionato italiano lo ha fatto crescere molto bene specie in zona gol perché questo era un suo problema: non faceva tanti gol ma ora è diventato un attaccante cui piace segnare e ha voglia di farlo, questo è importante per un numero nove. Khephren ha qualità tecniche di centrocampista box-to-box, che va avanti palla al piede. Quello che gli mancava era il lato tattico per diventare più forte, l'Italia e la Juve sono stati la scelta giusta. Ha più qualità tecniche di me".

