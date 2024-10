Si sono registrati attimi di tensione martedì sera all'Allianz Stadium in occasione di Juventus-Stoccarda di Champions League, gara vinta nel recupero dalla formazione di Sebastian Hoeness. In un video che circola in rete è immortalato un gruppo di ambasciatori del club tedesco, tra cui grandi ex come Guido Buchwald, Timo Hildebrand, Cacau e l'ex giocatore di Inter e Como Hansi Müller, nell'atto di rivolgere gesti provocatori verso alcuni tifosi bianconeri al momento del gol decisivo segnato da El Bilal Touré.

Il quotidiano Bild ha raggiunto lo stesso Müller che ha spiegato la sua versione dei fatti: “Quando Enzo Millot ha sbagliato il rigore, un italiano ci ha deriso e ci ha fatto il dito medio. Si è comportato in modo antisportivo e irrispettoso nei nostri confronti. Ho assistito a molte partite di calcio. Ma non ho mai sperimentato niente del genere. Siamo ambasciatori del marchio Stoccarda. La nostra reazione non è stata altro che quella di difenderci. È chiaro che noi ex giocatori diamo tutto per il nostro club. Quando veniamo derisi, non lo accettiamo e basta".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!