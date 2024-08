Ancora una volta Davide Frattesi ha confermato di essere un elemento fondamentale da schierare a partita in corso. Inzaghi lo ha mandato in campo nella ripresa contro il Genoa, sul risultato di 1-1, e il centrocampista nerazzurro è stato autore dell'assist per il 2-1 di Thuram dopo una incredibile cavalcata. L'ex Sassuolo si è poi lasciato andare ad una esultanza feroce con i tifosi nerazzurri.