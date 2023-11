Che idea si è fatto Andrea Abodi sul tema San Siro e, in generale, sulle idee di Milan e Inter di costruire un nuovo stadio fuori dalla città di Milano? A precisa domanda, il Ministro dello Sport ha risposto così, a margine del 'DLA Piper Sport Forum': "Se guardiamo la città di Milano, registro positivamente che il progetto del Milan va avanti e che l'Inter ha una sua progettualità. San Siro ha certamente caratteristiche straordinarie e una storia meravigliosa, mi auguro che si possa adattare anche al futuro e non soltanto al passato. E' un auspicio che vale per tutta Italia, a Milano il problema indubbiamente c'è ma mi fermo qui per rispetto soprattutto per quello che farà l'amministrazione comunale, che è il primo soggetto interessato".

Dal palco, in seguito, Abodi ha aggiunto il suo pensiero sul sistema calcio rispetto alla sua organizzazione economica: "Gli strumenti di gestione della crisi non possono essere la via per l'abbassamento delle perdite. La formula fin troppo scontata è abbassare i costi e diminuire i ricavi. Nemmeno nella situazione in cui c'era il Covid si sono però ridotti i costi. In questo momento ha il sopravvento il perseguimento degli obiettivi, una competitività a qualsiasi costo, ma non porta da nessuna parte nel medio-lungo periodo se non a difficoltà strutturali. Trovare scorciatoie contabili rappresenta un male da contrastare, perché l'equa competizione è quel che incide sulla credibilità. Mi piacerebbe un sistema che sappia ottimizzare gli sforzi, una locomotiva del sistema che si faccia aiutare ponendosi con un piano industriale tale per poter usare gli strumenti idonei. Avere una Serie A importante serve anche a sostenere la base. Tutto converge per sostenere lo sforzo dei club ma a 360° e ognuno prendendosi le proprie responsabilità. Diamo poco significato alle tre finaliste della scorsa stagione e alle altre due semifinaliste in Coppa, che sono un indicativo di una qualità che nonostante tutte le difficoltà c'è".