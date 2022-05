André Cury, socio di Fernando Felicevich, procuratore di Arturo Vidal, è intervenuto ai microfoni di Espn, dove ha di fatto frenato i rumors dei giorni scorsi che davano praticamente per fatta la trattativa con il Flamengo, pur spiegando la totale volontà del giocatore di trasferirsi in Brasile: "Il giocatore è stato offerto al Flamengo che non ha ancora risposto. Abbiamo detto al club che il giocatore farà tutto il possibile e l'impossibile per giocare lì. Il Flamengo è la sua priorità" ha fatto chiarezza.