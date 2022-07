Zinho Vanheusden proseguirà la sua carriera all'AZ Alkmaar. La conferma arriva da Max Huiberts, dt del club olandese che parlando ai microfoni di RTL 7 si prepara ad accogliere il difensore in arrivo dall'Inter: "Posso essere chiaro su Zinho - esordisce prima della partita del turno preliminare di Conference League contro il Tuzla City -. Abbiamo un accordo con l'Inter. Dobbiamo ancora discutere le ultime condizioni personali con l'agente di Zinho, ma probabilmente il trasferimento andrà in porto".