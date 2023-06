Oliver Ruhnert, amministratore delegato dell'Union Berlino da tempo sulle tracce di Robin Gosens, parlando ai microfoni di Kicker spiega che, nonostante la storica qualificazione alla prossima Champions League, i piani sul mercato per gli Eisernen non cambiano di molto: "Ogni giono ci vengono offerti dei calciatori, non è questo il problema. Ma si tratta di rimanere fedeli a noi stessi e attenerci ai nostri piani. E non è stato necessariamente più facile dopo aver raggiunto la Champions League. Dobbiamo prestare attenzione a cosa vogliamo sviluppare sul piano calcistico"