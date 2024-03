Atalanta-Fiorentina, fissata in calendario oggi alle 18, è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi. La decisione è stata presa dalla Lega Serie A, che ha accolto la richiesta del club viola di non scendere in campo dopo gli attimi di paura vissuti a causa del malore che ha colto Joe Barone nel ritiro della formazione di Vincenzo Italiano. Il dirigente dei gigliati è stato portato d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!