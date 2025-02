"L'Inter prende ufficialmente parte alla Infinity League di DAZN", l’evento calcistico indoor nato lo scorso anno sulla falsa riga della Kings League che andrà in scena il 22 marzo 2025 a Monaco per la seconda edizione di un torneo nato con l'intento di portare in campo non solo una nuova formula, ma soprattutto l'applicazione di innovazioni tecnologiche per rendere l'evento sportivo sempre più interattivo: una nuova forma d'intrattenimento pensata per i tifosi. La novità di oggi è che anche il Club di Viale della Liberazione si aggiunge alla lista dei partecipanti portando ancora più "italianità, tradizione e passione all’evento sportivo di nuova generazione che mixa spettacolo calcistico e innovazione" come si legge su Inter.it che ufficializza l'adesione alla 'legaue'.

"Insieme a Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Juventus, l'Inter completa il roster di squadre coinvolte nella Infinity League, portando il proprio DNA e i propri valori in questa competizione, con una squadra composta da Legend del Club, giovani calciatori e creator digitali, sia maschili che femminili, che si sfideranno in partite da 20 minuti.

La partecipazione dell’Inter alla Infinity League testimonia l'impegno del Club nel trovare sempre diverse opportunità per rafforzare il legame con la propria community globale, offrendo loro nuove esperienze di fan engagement. Inoltre, consente all’Inter di esplorare format innovativi, ampliando la propria presenza nel mondo dell’intrattenimento sportivo.

La Infinity League non è un semplice torneo, ma uno spettacolo che ridefinisce il concetto di sport e di entertainment: grazie alle tecnologie all’avanguardia come l’ASB GlassFloor - il pavimento sportivo in vetro con tecnologia LED più moderno al mondo che integra video grafica avanzata, analisi cinetica innovativa per tracciare i movimenti dei giocatori ed elementi di gamification - i fan godranno di un'esperienza immersiva senza precedenti. Con l’utilizzo della tecnologia 5G, bodycam e microfoni indossati dai calciatori, i tifosi potranno inoltre vivere l’azione da una prospettiva inedita, ancora di più al centro del gioco.

Sarà inoltre attiva la funzionalità Fan Zone di DAZN, che consentirà agli spettatori da casa di partecipare attivamente all’evento commentandolo in diretta; inoltre, le performance musicali dal vivo renderanno l’Infinity League un evento imperdibile e di grande intrattenimento per ogni appassionato di calcio.

I tifosi potranno assistere all’evento dal vivo al BMW Park di Monaco (biglietti disponibili su infinityleague.de) oppure seguirlo gratuitamente in diretta su DAZN in tutto il mondo con commento in italiano, tedesco e inglese".

