Rodrigo De Paul e Paulo Dybala sono due dei nomi più caldi per il prossimo mercato estivo: una coppia che a detta di uno che li conosce bene potrebbe fare scintille in nerazzurro. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante dell'Udinese Roberto Pereyra non esita a definire i suoi ex compagni di squadra come due campioni. "Con Dybala ho giocato alla Juve. Pazzesco. De Paul è strano non vederlo titolare nell’Atletico Madrid che ha investito su di lui con un contratto di cinque anni. Rodrigo sa fare tutto. Spero resti e abbia tutto lo spazio che merita. Ma pensi a lui e Dybala insieme all’Inter il prossimo anno. Io credo che Paulo resti in Italia, mentre a Rodrigo la Serie A piace tantissimo".