Durante 'Storie di pallone', il giornalista Riccardo Trevisani ha raccontato uno scambio a tema mercato con il vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti: "Ho chiesto a Zanetti, nell'ambito dei sorteggi, cosa fosse necessario per migliorare l'Inter e quando gli ho fatto presente che per me serviva una punta lui ha risposto che la priorità è l'esterno. Sono convinto che con il ritorno di Pavard e con la possibilità di mettere Darmian dove c'è Dumfries, tu saresti messo meglio di quanto non saresti se si facessero male Lautaro o Thuram. Io prenderei tutta la vita Taremi e poi Buchanan, visto che l'Inter verosimilmente prenderà almeno uno dei due. Ma secondo me arriveranno entrambi".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!