Raggiunto da Sportitalia in quel di Cesena, dove l'Inter ha battuto il Las Palmas con un netto 3-0 in amichevole, Stefano Tino, Managing Director Italy in Betsson Group, commenta con orgoglio l'esordio del nuovo sponsor nerazzurro sulla nuova maglia per la stagione 2024/25: "Siamo molto fieri del risultato raggiunto dai Campioni d’Italia - le parole raccolte dall'emittente -. Assistere a una vittoria del genere e vedere il nostro nome sul petto a strisce nere e azzurre segna per noi un traguardo importante, l’inizio di un nuovo percorso che porteremo avanti con una delle migliori squadre di calcio del mondo".

