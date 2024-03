Diciotto gol messi a segno, appena due subiti: è l'esaltante bottino dell'Inter di febbraio. Archiviato il mese, per i tifosi è tempo di votare la rete più bella attraverso i canali ufficiali Inter Facebook, Instagram e Twitter. Sei le marcature in lizza, a partire dalla zampata di Marcus Thuram contro la Roma all'Olimpico passando per la rete di Marko Arnautovic che ha deciso la gara di Champions League contro l'Atletico Madrid.

Lautaro Martinez si candida due volte: una per il tiro a giro contro a Salernitana, l'altra con il suo lampo nell'ultima gara del mese con l'Atalanta. In nomination anche Issiaka Kamate grazie alla gemma tirata fuori contro il Milan: l'attaccante nerazzurro parte dalla destra e con una serpentina salta due avversari prima di far partire un sinistro chirurgico che non lascia scampo all'estremo difensore rossonero. Infine, l'ultima rete votabile è quella segnata da Annamaria Serturini contro il Pomigliano: l'attaccante dell'Inter Women parte dalla sinistra e con una parabola perfetta realizza uno straordinario gol.

