Fatih Terim, leggenda del calcio turco, crede che l'Inter abbia le sue chance da giocarsi nella finalissima di Champions League che la vede partire da outsider contro il Manchester City: "Ce la può fare, mi aspetto una grande finale - le parole dell'Imperatore a Sky Sport -. Calhanoglu? L'ho allenato in nazionale, lo conosco bene, ogni partita migliora. Ora ha un ruolo diverso, è un grande giocatore perché è così intelligente da poter fare molte cose. Non sarà facile per il City, specialmente perché è una finale".

