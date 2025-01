Dopo le indiscrezioni della mattinata, arriva l'ufficialità della designazione arbitrale della finale di Supercoppa italiana tra Inter e Milan in programma domani a Riyadh: il fischietto sarà affidato a Simone Sozza della sezione di Seregno, che avrà come assistenti Carbone e Tegoni con Michael Fabbri quarto uomo. In sala VAR ci sarà invece Valerio Marini con due assistenti, ovvero Doveri e Perrotti.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!