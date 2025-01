Lo Shakhtar batte 2-0 il Brest e fissa a quota 17 punti il target minimo e necessario per volare agli ottavi di finale di Champions League. La squadra francese infatti era una delle 9 squadre che potevano superare quota 17 punti prima del fischio d'inizio delle partite di oggi. In più, va ricordato, che il Brest, a quota 13 punti, affronterà il Real Madrid nell'ultima giornata in programma il 29 gennaio.

Questo significa che all'Inter, a quota 13 punti prima del fischio d'inizio della sfida contro lo Sparta Praga, bastano solo 4 punti sui 6 disponibili per volare agli ottavi di finale senza passare tramite i playoff. Al termine delle partite di oggi i calcoli potrebbero anche cambiare, ma la certezza ora è che bastano 4 punti tra Sparta e Monaco. Tradotto: una vittoria e un pareggio.

Finisce 2-1 invece l'altro match tra Lipsia e Sporting. Prima vittoria (ma inutile) per la squadra tedesca, sconfitta anche dall'Inter nel suo cammino, ormai fuori da ogni discorso. I portoghesi invece restano a quota 10 punti e immischiati nella bagarre playoff.