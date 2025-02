Ospite sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, Andrea Stramaccioni parla della lotta scudetto tornando anche sul pesante ko incassato dall'Inter nel match di Firenze: "Da un punto di vista fisico non li ho visti male, ma psicologicamente mi è parsa scarsa. Anche ieri ha concesso la possibilità di passare in vantaggio anche ieri alla Fiorentina, tra l’altro su calcio piazzato che vede la bravura di chi lo realizza ma sicuramente non elogia chi deve difendere".

Strama continua così la sua analisi: "I nerazzurri non stanno facendo lo stesso percorso dell’anno scorso. Il Napoli deve sfruttare assolutamente questo momento e soprattutto la gara interna contro l’Udinese per mettere punti in cascina in attesa poi di Inter-Fiorentina".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!