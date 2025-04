Nei giorni scorsi è rimbalzata la notizia (RILEGGI QUI) di un presunto interesse di Inter e Roma per Sem Steijn, 23enne centrocampista in forza al Twente e apprezzato per il vizio del gol, come testimoniano le 23 reti siglate in Eredivisie in questa stagione (alle quali si aggiungono anche cinque assist).

Interpellato in conferenza stampa sull'argomento, Joseph Oosting ha ammesso di non essere a conoscenza dell'attenzione del club giallorosso per il centrocampista olandese, buttando però nella mischia un altro club di Eredivisie: "So qualcosa del Feyenoord. La Roma? Non ne so nulla", le parole del tecnico del Twente. Che poi in un altro passaggio aggiunge: "Abbiamo fatto un ottimo lavoro qui negli ultimi anni, quindi presumo che alcuni giocatori se ne andranno".

