Nel corso del Consiglio Federale tenutosi quest'oggi sono state approvate le daate ufficiali per i campionati nazionali della prossima stagione sportiva. La Serie A avrà inizio il 20 agosto e l’ultima giornata sarà giocata il 26 maggio 2024. La finale di Coppa Italia Frecciarossa sarà giocata il 15 maggio 2024, La Serie B invece avrà inizio 19 agosto 2023 con termine il 10 maggio ‘24. Per la Serie C inizio 27 agosto 2023 e termine 28 aprile 2024, infine la Coppa Italia sempre di Lega Pro avrà inizio 20 agosto 2023, ancora da decidere il giorno della finale.