A margine della conferenza stampa di presentazione come nuovi giocatori dello Spezia di Edoardo Soleri e Giuseppe Aurelio andata scena ieri, Eduardo Macia, Chief Football Officer del club ligure, ha fatto il punto di mercato, aggiornando così sul futuro di Francesco Pio Esposito: "Devo ringraziare la dirigenza dell'Inter, che ha riconosciuto che abbiamo lavorato bene con il ragazzo - la sua premessa -. Ha contato tantissimo il desiderio del ragazzo di continuare il suo percorso con noi, torna molto volentieri: è lui che ha spinto per restare qua. Oggi Esposito non è più il ragazzino di cui parlavo un anno fa. E' stata rispettata la parola data da grandissimi professionisti come Ausilio, Baccin e Marotta".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!