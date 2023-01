Derby Milan-Inter con la Roma ad occupare il terzo gradino del podio.Sono questi i dati che emergono dalla graduatoria relativa alla media spettatori in Serie A nel corso del girone d’andata concluso ieri e presentati da Calcioefinanza.it. Nel dettaglio, davanti a tutti troviamo come detto il Milan con una media di 72.817 spettatori a gara a San Siro, spinta dall’aver disputato ben quattro big match in casa (contro Inter, Napoli, Juventus e Roma). Non troppo distante invece l’Inter, con una media di 71.626 spettatori a partita al Meazza, con numeri che potranno risalire nel corso del girone di ritorno visto che a Milano sono attese le sfide contro Lazio, Milan e Juventus che porteranno pienoni indipendentemente dalle prestazioni degli uomini di Simone Inzaghi in campo. Numeri importanti per i club milanesi: da quando è stato aggiunto il terzo anello mai infatti avevano tenuto entrambe una media di oltre 70mila spettatori nella stessa stagione.