L’Inter sarà campione d’Italia, l’Empoli e il lariano Nico Paz sono le assolute rivelazioni, almeno per il girone d’andata, rispettivamente come squadra e calciatore. Questo è l'esito del tradizionale sondaggio di metà campionato lanciato dall'agenzia ItalPress per raccogliere i pareri dei tecnici della Serie A. La maggior parte degli allenatori si è espressa a favore dei nerazzurri vincitori finali con sette voti contro i tre del Napoli e uno solo per l'Atalanta, dato dall'allenatore del Lecce Marco Giampaolo.

L’Empoli (con 3 preferenze) è stato scelta come squadra rivelazione di questa prima parte di stagione, seguita da Fiorentina, Lazio e Udinese (2 voti a testa), quindi citazioni anche per Atalanta, Como e Napoli. Tra i calciatori spicca con 4 voti l’argentino Nico Paz, poi il fiorentino Moise Kean e il veronese Reda Belahyane (2 voti), quindi citazioni per Sebastiano Esposito, Ademola Lookman, Lorenzo Lucca e Gabriele Zappa. Al voto ha partecipato anche Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, che ha scelto l'Empoli come squadra rivelazione e Paz come giocatore rivelazione, ma non si è pronunciato sulla domanda relativa alla squadra campione d'Italia.

Queste le domande poste: 1. Squadra rivelazione del campionato 2. Calciatore rivelazione del campionato 3. Chi vincerà lo scudetto

Queste le risposte:

VINCENZO ITALIANO (BOLOGNA) 1. Empoli 2. Paz (Como) 3. Napoli

DAVIDE NICOLA (CAGLIARI) 1. Fiorentina 2. Zappa (Cagliari) 3. Inter

CESC FABREGAS (COMO) 1. Fiorentina 2. Paz (Como) 3. Inter

ROBERTO D’AVERSA (EMPOLI) 1. Udinese 2. Kean (Fiorentina) 3. Napoli

MARCO OTTOLINI (DS GENOA) 1. Udinese 2. Lookman (Atalanta) 3. Inter

SIMONE INZAGHI (INTER) 1. Empoli 2. Paz (Como) 3. —

MARCO GIAMPAOLO (LECCE) 1. Como 2. Paz (Como) 3. Atalanta

FABIO PECCHIA (PARMA) 1. Lazio 2. Lucca (Udinese) 3. Inter

PAOLO VANOLI (TORINO) 1. Napoli 2. Esposito Sebastiano (Empoli) 3. Inter

KOSTA RUNJAIC (UDINESE) 1. Lazio 2. Kean (Fiorentina) 3. Napoli

EUSEBIO DI FRANCESCO (VENEZIA) 1. Atalanta 2. Belahyane (Verona) 3. Inter

PAOLO ZANETTI (VERONA) 1. Empoli 2. Belahyane (Verona) 3. Inter

Non si sono espressi: Gian Piero Gasperini (Atalanta), Raffaele Palladino (Fiorentina), Thiago Motta (Juventus), Marco Baroni (Lazio), Sergio Conceiçao (Milan), Salvatore Bocchetti (Monza), Antonio Conte (Napoli), Claudio Ranieri (Roma).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!