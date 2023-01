In questi minuti, James Featherstone, agente di Chris Smalling, si trova a Trigoria per parlare con la Roma verosimilmente del futuro del proprio assistito, che ha un contratto in scadenza a giugno 2023. Il difensore inglese, che recentemente è stato accostato all'Inter, ha una clausola di rinnovo a suo favore che scatterà al raggiungimento del 50% delle presenze. "La voglia di continuare c’è sia da parte nostra che del calciatore", aveva detto domenica scorsa prima di Milan-Roma Tiago Pinto, general manager dei giallorossi, a proposito della situazione.