Asse di mercato rovente tra Torino e Milano, secondo Sportmediaset. L'ultima idea arriva dall'Inter, che ha proposto alla Juve uno scambio clamoroso tra Ivan Perisic e Joao Cancelo incontrando il 'due di picche' della controparte che preferisce cedere il portoghese al Manchester City per 50 milioni di euro cash. Sempre a proposito di baratti, non decolla neanche quello tra Dybala e Icardi, viste le titubanze della Joya e la volontà di rimanere in nerazzurro dell'ex capitano, che starebbe preparando un importante trasloco in un super-attico acquistato a Milano, ai Giardini d'inverno, lussuosa residenza nel quartiere Porta Nuova.

Tra i big partenti, infine, rimane sempre Radja Nainggolan, al quale Conte farà un discorso molto chiaro: per ricostruire vuole ripartire da uno spogliatoio coeso.