Mauro Icardi spera ancora di riuscire a parlare con Antonio Conte per restare a Milano, nonostante l'Inter abbia già fatto capire all'argentino che non rientra nei piani futuri e spinge per la cessione: la valutazione del cartellino è sempre quella dei 60 milioni, per risolvere il problema dei 45 di plusvalenze da trovare entro giugno e dare anche una spinta al mercato in entrata. Secondo la redazione di Sport Mediaset, l'a.d. Beppe Marotta a breve avrà un incontro con Wanda Nara, moglie e agente dell'ex capitano, e ribadirà l'intenzione dell'Inter: in caso di muro contro muro e minaccia di arrivare a scadenza di contratto, potrebbe rispondere anche che il club è pronto a tenerlo fuori squadra.

Dopo aver declinato l'offerta dell'Atletico Madrid, anche la Roma è stata bocciata da Maurito, che vuole giocare la Champions: oltre alla Juventus - riferisce ancora l'emittente, che cita fonti vicine al giocatore -, il 9 potrebbe aprire solo al Napoli, che però per ora ha fatto solo un timido sondaggio. Ecco perché lo scambio con Dybala sembra essere la pista più percorribile.

