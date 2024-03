L'AIA ha comunicato gli arbitri della 28esima giornata del campionato di Serie A. La partita di cartello del turno, quella del Dall'Ara tra Bologna e Inter, sarà diretta da Luca Pairetto della sezione di Nichelino, che avrà come assistenti Carbone e Giallatini. Il quarto ufficiale sarà Antonio Rapuano. Per la sala VAR è stato invece scelto Paolo Mazzoleni con Mariani in qualità di vice. Tra le altre partite, Marco Guida dirigerà Juventus-Atalanta mentre Juan Luca Sacchi andrà a San Siro per Milan-Empoli.

Ecco il quadro completo:

NAPOLI – TORINO Venerdì 08/03 h.20.45

ORSATO

PRETI – SCARPA

IV: PERENZONI

VAR: VALERI

AVAR: MARINI

CAGLIARI – SALERNITANA Sabato 09/03 h.15.00

FOURNEAU

PRENNA – PALERMO

IV: MANGANIELLO

VAR: DI PAOLO

AVAR: ABISSO

SASSUOLO – FROSINONE Sabato 09/03 h.15.00

LA PENNA

DI IORIO – ROSSI C.

IV: GUALTIERI

VAR: SERRA

AVAR: IRRATI



BOLOGNA – INTER Sabato 09/03 h.18.00

PAIRETTO

CARBONE – GIALLATINI

IV: RAPUANO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MARIANI



GENOA – MONZA Sabato 09/03 h.20.45

FELICIANI

RASPOLLINI – D’ASCANIO

IV: FABBRI

VAR: MARINI

AVAR: VALERI

LECCE – H. VERONA h. 12.30

CHIFFI

COLAROSSI – VECCHI

IV: MINELLI

VAR: IRRATI

AVAR: SERRA

MILAN – EMPOLI h. 15.00

SACCHI

PERETTI – PAGLIARDINI

IV: COLOMBO

VAR: ABISSO

AVAR: DI PAOLO

JUVENTUS – ATALANTA h. 18.00

GUIDA

BERCIGLI – SCATRAGLI

IV: GHERSINI

VAR: DOVERI

AVAR: MARINI

FIORENTINA – ROMA h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: RUTELLA

VAR: MARESCA

AVAR: SOZZA

LAZIO – UDINESE Lunedì 11/03 h. 20.45

AURELIANO

IMPERIALE – CECCONI

IV: SANTORO

VAR: SOZZA

AVAR: MAZZOLENI

