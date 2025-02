Nelle ultime ore Bild ha lasciato la bomba: il Bayern Monaco ha ritirato l'offerta per il rinnovo di contratto Joshua Kimmich, in scadenza il 30 giugno e golosa occasione a costo zero per tanti top club europei. L'attendibile giornale tedesco riferisce che il centrocampista è stato informato all'inizio della settimana che l'offerta ricevuta non era più valida, anche perché i dirigenti del club bavarese continuano a non capire i motivi delle continue esitazioni del classe '95.

La proposta sul piatto era addirittura leggermente superiore all'attuale accordo, che vede entrare nelle tasche di Kimmich la cifra monstre di circa 20 milioni a stagione. Bild aggiunge che il club e il giocatore sono ancora in trattativa nonostante il ritiro dell'offerta, ma non è da escludere un addio a fine stagione: tra i club in corsa vengono fatti i nomi dell'Inter, del PSG e del Liverpool.

Il presunto interesse nerazzurro viene però smontato dai colleghi di FCBInside, che segue molto da vicino le vicende in casa Bayern. "Secondo quanto riportato dalla Bild, tra i club interessati a Kimmich c'è anche l'Inter - si legge -. Naturalmente, ora si potrebbe pensare che Calhanoglu si trasferirà al Bayern e Kimmich lo sostituirà all'Inter. Tuttavia, ciò è poco probabile. Se Kimmich dovesse trasferirsi, probabilmente lo farebbe solo in uno dei club più importanti in assoluto in Spagna e Inghilterra. La Serie A, d'altro canto, potrebbe non essere abbastanza attraente dal punto di vista sportivo". A questo ostacolo si aggiungerebbero, ovviamente, anche le cifre spropositate sul fronte ingaggio che troncherebbero sul nascere le possibilità di verdere Kimmich a Milano.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!