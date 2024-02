Divise speciali per l'Inter di Simone Inzaghi nel match pomeridiano di oggi all'Olimpico contro la Roma di Daniele De Rossi. I nerazzurri scenderanno in campo con la seconda maglia, la canonica t-shirt da trasferta, ma con una particolarità. In onore del Chinese New Year 2024, che cade proprio oggi, la Beneamata omaggia l'anno del Drago al quale dà il benvenuto con una special jersey in edizione limitata.

A differenza delle passate stagioni, è la prima volta che l'Inter festeggerà il Capodanno cinese in trasferta, motivo per il quale la scelta della limited edition è ricaduta sulla seconda maglia appunto, quella in bianco. La divisa presenta i nomi dei giocatori scritti in caratteri cinesi e i numeri di maglia personalizzati con il logo del Chinese New Year 2024.

