Scudetto in palio venerdì (LEGGI QUI), due partite il sabato e corsa Champions League e lotta salvezza in campo domenica sera. Sono queste le decisioni della Lega Serie A per la 38esima ed ultima giornata di campionato.

Ecco il programma completo:

Venerdì ore 20.45: Napoli- Cagliari;

Venerdì ore 20.45: Como-Inter;

Sabato ore 18: Bologna-Genoa;

​Sabato ore 20.45: Milan-Monza;

​Domenica ore 20.45: Atalanta-Parma, Empoli-Verona, Lazio-Lecce, Torino-Roma, Udinese-Fiorentina e Venezia-Juventus.

