"Abbiamo sempre detto che non eravamo imbattibili. Era evidente, al di là del risultato finale. Dobbiamo essere preparati per questo e continuare a competere". Così il ct della Nazionale argentina, Lionel Scaloni ha parlato del ko incassato qualche giorno fa contro l'Uruguay prima di proiettarsi alla prossima sfida in programma per mercoledì contro il Brasile: "Abbiamo davanti una grande partita, un grande rivale che sarà tosto. Dobbiamo continuare a fare la stessa cosa che stiamo facendo: competere e cercare di ottenere i tre punti" spiega chiaramente il ct campione del Mondo.

E a proposito della sfida contro i brasiliani, Scaloni risponde sull'undici titolare:

"Ho deciso la squadra, ma non l'ho ancora detto, quindi prima lo comunicherò ai miei giocatori. C'è la possibilità che Di María diventi titolare, come il resto dei suoi compagni di squadra. L'idea non è toccare troppo la squadra, ma sicuramente qualche cambiamento ci sarà".

Su Lautaro a secco di gol:

"Bisogna vedere quante partite sono passate, perché dire 'un anno senza segnare in Nazionale' significa che sono state giocate quindici partite. Ha segnato il rigore contro l'Olanda nei quarti di finale in Qatar che è stato importante. Io non sono grande fan delle statistiche, segna spesso all'Inter. Come Julián segna spesso col City e non è preoccupante. È una statistica relativa. È ovvio che hanno il gol nelle corde e non mi preoccupo quando non lo trovano. La cosa complicata è decidere tra l'uno o l'altro".

