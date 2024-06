"Due stadi così vicini non possono coesistere" ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala a proposito della possibilità di Milan e Inter di costruire il loro nuovo impianto rispettivamente a San Donato e a Rozzano. "Consociamo il territorio e quando si pensa di costruire qualcosa di imponente, si pensa al Sud di Milano perché il Nord è completamente antropizzato. Vuol dire però inserirsi in aree verdi e due stadi così vicini è ovvio che non potrebbero coesistere. Non so come sia ipotizzabile fare a pochissima distanza due impianti del genere" ha spiegato il numero uno del capoluogo lombardo prima di rispondere poi anche su San Siro, come riporta il Corriere della Sera.

Il sindaco insiste sulla riqualificazione di San Siro.

"Tifo San Siro per mille motivi. WeBuild mi ha garantito che entro fine giugno consegneranno lo studio di fattibilità, mi pare che sono già avanti con il lavoro. Io sono certo che arriveranno a una proposta realizzabile, sia per un fatto di costi che di tempi dell’operazione e di problematiche allo svolgimento dell’attività sportiva molto contenute. Ora sta alle squadre capire se vogliono proseguire sulla via della ristrutturazione di San Siro o per uno stadio per ognuno" si legge nella trascrizione di Calcio e Finanza che dalla cerimonia dell’alzabandiera in piazza Duomo per le celebrazioni del 2 giugno, sulla nuova proprietà dell'Inter, aggiunge: "Non ho ancora incontrato gli esponenti di Oaktree, nuovi proprietari dell’Inter, e non so quale può essere la loro linea sullo stadio. Aspetto di vederli perché ho bisogno di sapere quale sarà il destino di San Siro".

