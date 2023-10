"I rossoneri, a conti fatti, hanno vinto 7 gare su 8: in pratica hanno sbagliato (e giustamente perso) soltanto il derby contro l’Inter. Un avvio di stagione da applausi, soprattutto considerando il fatto che in estate la squadra era stata pesantemente modificata". Lo scrive Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport in relazione al Milan.

"Il duello tra le milanesi è certamente il leit-motiv di questo inizio di campionato, anche se non bisogna dimenticare che sia la Juve sia il Napoli sono pronte a inserirsi - si legge -. Contro il Bologna l’Inter è partita benissimo, sembrava che stesse proseguendo la splendida prestazione di Champions contro il Benfica. In vantaggio di due gol e con il pieno dominio del gioco. Il pallone viaggiava veloce, c’erano ottimi interscambi e i nerazzurri riuscivano sempre ad andare alla conclusione. Chiaro segno che la manovra era efficace. Ma il Bologna ha avuto il merito di non crollare. La squadra di Thiago Motta è ben organizzata, conosce il calcio e lo pratica con buone geometrie e ottima intensità. Simone Inzaghi ha detto che sono stati «punti persi sanguinosi», e c’è da capire questa reazione. I gol subiti erano probabilmente evitabili, ci sono state disattenzioni in fase difensiva. Ho notato che, specialmente nel secondo tempo, l’Inter ha fatto poco pressing e questo aspetto, alla lunga, è determinante. Però, nonostante il pareggio interno, va sottolineato che per lunghi tratti i nerazzurri hanno offerto un bel calcio: propositivo, coraggioso, veemente. Adesso è necessario trovare un punto di equilibrio, ma sono certo che Inzaghi saprà dove mettere le mani".