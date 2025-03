A due mesi dal rinnovo di contratto sottoscritto con il Torino fino al 30 giugno 2028, Samuele Ricci continua a rinviare ogni discorso relativo al suo eventuale futuro lontano dal mondo granata a data da destinarsi, dribblando i rumors circolati sul suo conto negli ultimi tempi (si è parlato di Inter e Milan soprattutto: "Le voci mi fanno piacere, come a qualsiasi altro giocatore - ha detto il centrocampista a DAZN -. L''importante è restare focalizzati su cosa stai facendo perché, se ti fai prendere troppo, rischi di perdere il focus e diventa un problema. Le voci fanno bene ma possono fare anche altrettanto male, dipende anche da come è il carattere del giocatore in questione. Io cerco di restare qua (con la testa, ndr)".

Parlando della sua esperienza con la Nazionale italiana, Ricci ha citato alcuni giocatori che reputa di grande livello: "Uno che mi ha impressionato molto è Tonali, dovrei cercare di rubare la sua aggressività. E' un giocatore top come Bastoni, Calafiori, Dimarco e Barella... Non sto a elencarli tutti perché la lista è lunghissima, è complicato sceglierne uno".

