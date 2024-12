Dagli studi di 'Pressing', Riccardo Trevisani, nel commentare i fatti di Firenze e il tema dei calendari sovraffollati, ha detto la sua sulla posizione dei calciatori e sulle eventuali carte da giocarsi per fare fronte a questa situazione: "I giocatori possono combattere ma devono credere di poterlo fare. E sapere che meno partite portano a una riduzione degli ingaggi, perché se no la colpa è degli altri e invece le responsabilità sono di tutti. Se decidiamo di voler bene a questo sport, teniamoci un cuscinetto di 2-3 settimane perché ogni anno tra un evento e l'altro succede di tutto. La sola soluzione è il campionato a 18 squadre. Non lo vogliono fare? E allora non si lamentassero, si gioca a campionati finiti come Atalanta-Fiorentina".