Dopo la tre giorni di Coppe europee in cui sono state stabilite le finaliste di Champions, Europa League e Conference League, il ranking UEFA per club aggiornato al 6 maggio 2022 vede ancora il Bayern Monaco comandare la classifica con 138 punti, davanti a Liverpool e Manchester City (appaiate a 134). Giù dal podio il Chelsea, campione d'Europa uscente, quattro posizioni davanti alla Juve, la prima italiana in graduatoria. La Roma consolida la sua posizione appena fuori dalla top 10, in 11esima piazza, grazie ai 21 punti raccolti nella sua campagna continentale 2021-22. L'Inter rimane stabile al 23esimo posto, sopra l'Atalanta; molto più sotto in graduatoria il Milan, 45esimo, sempre dietro alle altre italiane Napoli e Lazio (25° e 31° posto). Qui il quadro completo: