Romelu Lukaku resta uno dei leader indiscussi della Nazionale belga, nonostante la stagione negativa vissuta al Chelsea. A dirlo a chiare lettere è Roberto Martinez, ct dei Diavoli Rossi, nonché uno dei suo mentori e più grandi estimatori dai tempi dell'Everton: "Rom è molto concentrato e il suo ruolo con noi è diverso da quello che ha al Chelsea - la sua puntualizzazione a Het Laatste Nieuws -. La sua stagione non intaccherà la sua importanza per la nostra squadra, ne sono convinto. Certo la sua avventura in Italia (all'Inter, ndr) è stata grandiosa, dopo di che ha deciso di trasferirsi; nessuno poteva prevedere come sarebbe andata. Succede di adattarsi più o meno meno in alcuni spogliatoi. Romelu non deve più dimostrare nulla, tutti sanno cosa può fare a questo livello. Inoltre è più facile affrontare tutto questo a 29 anni rispetto a quando ne hai solo 21. Rom deve solo superare questo periodo difficile".