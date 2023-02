Il mercato del Paris Saint-Germain si è concluso senza gli acquisti sperati. È come noto saltato l’acquisto di Hakim Ziyech dal Chelsea, ma i Blues fino all’ultimo hanno anche provato a convincere l’Inter a lasciar partire in anticipo Milan Skriniar. Alla fine, però, nessuno dei due è arrivato all’ombra della Tour Eiffel. Ne ha parlato in conferenza stampa il tecnico Christophe Galtier dopo il successo sul Montpellier: “Volevamo sostituire numericamente la partenza di Pablo Sarabia e per questo avevamo cercato Ziyech, sfortunatamente non ci siamo riusciti ma anche questo è il mercato, questi sono i rischi e bisogna accettarlo. tengo però a precisare che da ciò che ho letto la responsabilità non è del PSG nel dossier Ziyech”.