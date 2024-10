Quando c'è nell'aria odore di match che conta, Francesco Pio Esposito decide di vestire i panni dell'eroe. Dopo la doppietta segnata alla Carrarese, l'attaccante di scuola Inter regala allo Spezia la vittoria in un altro match particolarmente sentito dalla tifoseria ligure, quello contro la Reggiana. Sua la zampata sugli sviluppi di un calcio di punizione parecchio contestato dagli emiliani che trafigge Francesco Bardi e porta altri tre punti alla squadra di Luca D'Angelo, ora seconda in classifica a tre punti dal Pisa capolista. Per Esposito è il quarto gol stagionale.

