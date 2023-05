Grazie alla vittoria contro la Lazio nell'ultimo turno di campionato, Simone Inzaghi ha tagliato il traguardo dei 500 punti conquistati in Serie A. Escludendo Marcello Lippi e prendendo in considerazione solo l'era dei tre punti a vittoria, Inzaghi è il terzo più veloce a raggiungere questo traguardo, in 267 partite. Meglio di lui solo Sarri (255) e Ancelotti (256). La top5 è completata da Mancini e Allegri, seguono poi Spalletti, Mazzarri, Gasperini, Pioli e Delneri.