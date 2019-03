"Sono andato allo stadio timoroso di vedere l'Inter di Coppa ed invece squadra è stata a tratti entusiasmante, ha meritato di vincere". Ai microfoni di Radio Sportiva, Ernesto Pellegrini, ex presidente nerazzurro, esalta così la vittoria nel derby ottenuta meritatamente dalla squadra di Luciano Spalletti.

Un successo arrivato anche senza Mauro Icardi: "I miei giocatori lo sanno, io mi sarei rifiutato di parlare di condizioni economiche durante il campionato - dice Pellegrini relativamente alle discussioni sul rinnovo di contratto dell'ex capitano -. Se ne discute alla fine, durante la stagione si gioca. Difficile ora vedere una via d'uscita. Mi spiace per Icardi perché lo stimo, è un giocatore che ho sempre ammirato, che vede la porta come pochi al mondo, dispiace perdere uno così ma una squadra va costruita su dei valori: sono d'accordo con Marotta che considero il numero uno".

Il posto di Maurito lo ha preso con prepotenza un altro argentino, Lautaro Martinez, che ha in Pellegrini un estimatore d'eccezione: "A me piace tantissimo, Ha corso e rincorso, è forte fisicamente, è di rendimento e vede la porta: per me è un giocatore da Inter, non ci sono dubbi".

Chiosa veloce sul prossimo impegno di campionato dei nerazzurri: "Con la Lazio sarà una partita difficile, forse ancor più difficile del derby".

