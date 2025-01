Di cosa si parla nello spogliatoio dell'Inter a poche ore dalla sfida contro il Monaco che potrebbe consegnare ai campioni d'Italia l'accesso diretto agli ottavi di Champions League? A precisa domanda Benjamin Pavard ha risposto così ad Amazon Prime Video: "Noi giochiamo ogni match per vincere, se lo faremo saremo sicuro di essere nella top 8. Non ci facciamo troppe domande sul domani, sappiamo che sarà una partita importante, decisiva".

Perché bisogna stare attenti al Monaco?

"Perché è una grande squadra e lo dimostra in Ligue 1 e in Champions. Ha degli ottimi giocatori, talentuosi e giovani. Ma noi ci dobbiamo preoccupare solo di noi stessi come faccio da anni. Dobbiamo essere solidi difensivamente e fare la differenza in attacco, restando più concentrati su di noi che sui nostri avversari".

Manca la Champions all'Inter per completare il percorso?

"Io sono venuto qui perché ho gli stessi obiettivi dell'Inter, entrambi vogliamo vincere trofei ogni stagione. Sicuramente la Champions è un obiettivo, ma non vogliamo metterci troppa pressione addosso. Dobbiamo pensare a una partita alla volta, a cominciare da quella con il Monaco. Dopodiché, se saremo qualificati, ci penseremo. Essere un giocatore dell'Inter vuol dire avere come obiettivo vincere la Champions League".

