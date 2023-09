Negli ultimi giorni, alcuni media italiani hanno riportato con sempre più insistenza l'indiscrezione secondo la quale il fondo del Bahrain Investcorp sarebbe pronto a rilevare l'Inter per 1,3 miliardi euro. Uno scenario tutto da confermare che Ernesto Paolillo, ex dirigente dei nerazzurri, ha commentato così a Sportitalia: "Sarebbe una buona cosa, è una proprietà indubbiamente 'liquida' e quindi capace di fare nuovi investimenti in una società che ha già una base forte, ma che ha bisogno di nuova linfa".

I tempi per la cessione del club da parte di Suning sono maturi da diverso tempo, secondo Paolillo: "Considerando l'indebitamento, il momento giusto è arrivato già da un po'".