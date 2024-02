Protagonista di un'intervista per il Matchday Programme di Inter-Atletico Madrid, Goran Pandev ha ricordato il suo gol decisivo segnato al Bayern Monaco negli ottavi di Champions League di 13 anni fa: "Fu bellissimo. Vincere con un mio gol al 90esimo, passare il turno e vedere gioire tutti i tifosi interisti e i miei compagni è stato incredibile, me lo ricorderò per tutta la vita. Rimanere nel cuore dei tifosi per me significa tantissimo. L’Inter è la squadra che mi ha portato in Italia, mi ha fatto crescere, diventare un giocatore importante e vincere tantissimo. È nel mio cuore".

Passando alla stretta attualità, il macedone ha inquadrato così la sfida di stasera tra i nerazzurri e l’Atletico: "E' una squadra forte, però questa Inter mi piace molto. Inzaghi ha costruito una squadra competitiva, con delle idee chiare che si vedono in campo, è un gruppo unito, che gioca e fa divertire".