Fanno impressione le pagelle della Gazzetta dello Sport: buoni e buonissimi i voti per chi è sceso in campo dall'inizio, mentre solo insufficienze (anche pesanti) per tutti i subentrati nerazzurri contro l'Udinese.

Migliore in campo - con qualche esagerazione considerando anche il gol preso non in modo impeccabile - viene eletto Sommer (8): "Il volo spaziale su Lucca e il tuffo disperato su Solet potrebbero diventare le parate scudetto. Ma la botta di Solet è imparabile".

Molto bene Frattesi (7), autore del secondo gol: "Partita da “titolare” con verticalizzazioni continue, un’occasione, un palo e il gol da centravanti. Non è spremuto: forse poteva restare fino al 90’".

Bravo anche chi ha sbloccato il match, ovvero Arnautovic (7): "Da Arnautovic a Correa: uno dei motivi del crollo nerazzurro. Non l’unico, ma l’austriaco segna e lotta finché ne ha, impegnando Kristensen e Bijol".

Si innalza con due assist Dimarco (7,5): "Esterno, mezzala, ala, assistman: suo l’appoggio ad Arnautovic, sua la palla per Frattesi. Sfiora la traversa, riparte, taglia il campo: straripante".

Poi 6,5 per Pavard, Darmian, Calhanoglu, Mkhitaryan e Thuram; 6 per Acerbi e Carlos Augusto.

Il peggiore in campo è Correa (4,5): "Non riesce proprio a cogliere l’attimo. Entra quando l’Udinese sembra ko, è molle e rende molto facile la vita a Bijol e compagni".

Dietro la lavagna anche Barella e Zalewski (5,5), così come Bisseck e Asllani (5). Appena sufficiente Inzaghi (6).