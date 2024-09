Voti ovviamente bassi per la maggioranza dei nerazzurri dopo il ko nel derby contro il Milan. Si salvano in pochi...

7,5 Sommer Leao è irritante al tiro, ma lui c’è sempre. Respinge anche Morata e Reijnders evitando il peggio. Sui gol è l’ultimo dei colpevoli

5 Pavard Come i compagni, a volte peggio dei compagni quando incespica. Subisce Abraham, non dà mai impressione di sicurezza. Come gli altri

5 Acerbi Morata è troppo movimentista per i suoi gusti (e le sue gambe). Tiene con mestiere, ma quando il Milan accelera è spesso in difficoltà

5,5 Bastoni Contributo offensivo con un paio di lanci tagliati, ma il Bastoni attaccante è un altro. Anche dietro non è impermeabile

6 Dumfries Discreta spinta nel primo tempo, quando l’Inter ha ancora un po’ di energie, ma niente da ricordare. Esce ed è peggio per la fascia destra

6 Barella Dal Superman di Manchester al buon mediano di San Siro. Da lui parte il gol, resiste fino al cambio solo per senso del dovere

5 Calhanoglu Il Calha regista è un’altra storia. Questo cuce qui e là la manovra, ma non la crea. Spesso la mediana è saltata da lancioni: appena 42 tocchi

5 Mkhitaryan Il peccato originale è la palla trattata con sufficienza da cui nasce l’1-0 del Milan. Anche un “giallo”. E mai veramente nel gioco

6,5 Dimarco Il gol e non solo. Il più pericoloso con discese da ala. Però c’è il momento in cui si guarda attorno, vede il deserto, e rallenta anche lui

5 Thuram Derby da dimenticare. Una discesa e un tiro in mezzo al vuoto. A volte sembra che l’Inter giochi in dieci. Chissà perché non esce prima

5,5 Lautaro Bello l’assist per Dimarco, poi nient’altro, tranne una girata fuori e una in porta. Non segna più, è molle, sta diventando un caso

5 Zielinski

5 Asllani Dentro per l’ammonito (e stanco) Calhanoglu, ma non ha la qualità per ribaltare uno scenario già compromesso di suo. L’Inter non riparte più

5,5 Frattesi Fisicamente c’è, ma vaga senza posizione e nessuno ispira i suoi inserimenti. Un salvataggio in rincorsa, Gabbia gli salta davanti per il gol

s.v. Carlos Augusto

5 Darmian Sostituisce Dumfries nel momento più complicato per l’Inter. Non riesce a proporsi in fase offensiva e subisce le ripartenze di Leao e compagni

5 Inzaghi Colpito da improvviso turnover, ma non è colpa dei cambi se l’Inter perde. Era senza gambe e idee. Qualcosa non gira più come prima…