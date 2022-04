I voti più alti delle pagelle de La Gazzetta dello Sport dopo Spezia-Inter sono per Lautaro Martinez e per i croati Brozovic e Perisic. Tutti e tre strappano un convincente 7,5, seguito dal 7 di Barella e dai 6,5 di Inzaghi, D'Ambrosio, Skriniar, Calhanoglu e Sanchez. Solo 5,5 per Dumfries, mentre Dzeko, Correa e Vidal sono da 5. Sufficienze per tutti gli altri.