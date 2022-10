E' un'Inter da 7 in pagella, secondo il giudizio della Gazzetta dello Sport, quella che ieri ha piegato senza fatica 2-0 la Salernitana a San Siro grazie ai gol di Lautaro Martinez e Nicolò Barella. E proprio il Toro è stato eletto dalla rosea il migliore in campo, voto 7,5: "Argentovivo addosso, ogni palla che gli arriva è un pericolo. Il gol è in comproprietà con Sepe che si tuffa male, ma lui tira. Ci prova sempre. E si ripete due volte di testa. E' tornato". Mezzo voto in meno per l'altro marcatore: "Sta tornando il Barella vero? Gli indizi ci sono. Dopo il gol al Barça quello alla Salernitana, con un altro stop perfetto e tiro. In più manovra a tutto campo aiutando Calha".