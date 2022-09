Handanovic eletto il migliore in campo tra i nerazzurri nelle pagelle della Gazzetta dello Sport. il portiere sloveno conquista il 7 per le 5 parate contro i torinisti. Dietro di lui, con 6,5, Brozovic, che "ci ha creduto più di altri", e Lautaro, l'uomo "a cui aggrapparsi". Sufficienti De Vrij, Bellanova, Barella, Calhanoglu, Darmian, Bastoni e Mkhitaryan. E veniamo ai bocciati: 5,5 per Skriniar, Dimarco, Dzeko e Correa. Peggiore in campo? Dumfries (5): "Intimidito".