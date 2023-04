È Barella il migliore in campo della Gazzetta dello Sport dopo il 3-3 con il Benfica. "Condottiero che dirige in porto la nave", scrive la rosea a proposito del centrocampista nerazzurro. Mezzo voto in meno per Lautaro e Dimarco; 7 in pagella per Mkhitaryan, Acerbi e Correa. Arrivano al 6,5 Darmian, Brozovic e pure Dzeko, mentre si fermano al 6 Dumfries, Bastoni, Lukaku, Onana e Calhanoglu. Punitivo il 5 a Gosens, in ritardo sul 3-3 di Musa. E Inzaghi? Al tecnico va 8: "In coppa non sbaglia un colpo. Gestione perfetta dei 180 minuti, sofferenza limitata, semifinale d'oro".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!